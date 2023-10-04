В Украине откроют восемь новых пунктов пропуска на границе к 2026 году

Граница Украины. Фото: ГПСУ

В Украине в ближайшие три года запланировано открытие восьми новых пунктов пропуска на границе. Также будет проведена модернизация трех КПП около границы со странами ЕС.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Планируем в ближайшие годы значительно повысить эффективность пунктов пропуска и открыть новые. В следующем году — на румынском и польском направлении. За три года планируем еще восемь", — сообщил Найем.

Из 103 существующих пунктов пропуска в Агентство восстановления переходят 29, из которых 19 уже передано, а 10 — в процессе передачи. Остальные находятся в ведомстве Государственной таможенной службы.

"Поскольку мы получили пункты пропуска только месяц назад, денег на их содержание пока нет. Поэтому часть ресурсов планировали выделить из Государственного фонда уже в этом году. Надеюсь, что в следующем нам удастся внести изменения в бюджет, чтобы средства, которые раньше шли на эти 29 пунктов пропуска, были переданы Агентству восстановления (на их содержание). Что касается капитального ремонта, реконструкции и строительства новых пунктов пропуска, надеемся найти решение уже в бюджете следующего года и отдельно общаемся с партнерами", — отметил Найем.

Проходят переговоры с USAID, МОМ (Международная организация миграции) и проектами Еврокомиссии. Уже реализуется программа CEF на 2021-2027 годы, предусматривающая развитие пунктов пропуска, в ее рамках выделены средства на частичную модернизацию пунктов пропуска Ягодин — Дорогуск и Мостиска II — Медика (Польша), Чоп — Черная над Тисой (Словакия) и Чоп — Захонь. (Венгрия).

"Надеюсь, все проектные работы завершатся уже в этом году. С началом следующего года планируем запуск строительства, в том числе новых пунктов пропуска", — подытожил Мустафа Найем.

Напомним, что ранее новые пункты пропуска появятся в Одесской области около границы с Молдовой. А в ГПСУ ответили на вопрос, имеют ли право из Украины выезжать женщины-медики после 1 октября.