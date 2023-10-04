В Україні відкриють вісім нових пунктів пропуску на кордоні до 2026 року

Кордон України. Фото: ДПСУ

В Україні у найближчі три роки заплановано відкриття восьми нових пунктів пропуску на кордоні. Також буде проведено модернізацію трьох КПП біля кордону з країнами ЄС.

Про це повідомив голова Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"Плануємо найближчими роками значно підвищити ефективність пунктів пропуску та відкрити нові. Наступного року — на румунському та польському напрямку. За три роки плануємо ще вісім", — повідомив Найєм.

Наразі зі 103 наявні пункти пропуску до Агентства відновлення переходять 29, з яких 19 уже передано, а 10 — у процесі передання. Решта перебуває у відомстві Державної митної служби.

"Оскільки ми отримали пункти пропуску лише місяць тому, грошей на їхнє утримання наразі немає. Тому частину ресурсів планували виділити з Державного фонду вже цього року. Сподіваюся, що наступного нам вдасться внести зміни до бюджету, щоб кошти, які раніше йшли на ці 29 пунктів пропуску, було передано Агентству відновлення (на їхнє утримання). Що стосується капітального ремонту, реконструкції та будівництва нових пунктів пропуску, сподіваємося знайти рішення вже в бюджеті наступного року й окремо спілкуємося з партнерами", — зазначив Найєм.

Наразі проходять переговори з USAID, МОМ (Міжнародна організація міграції) та проєктами Єврокомісії. Уже реалізується програма CEF на 2021−2027 роки, що передбачає розбудову пунктів пропуску, у її межах виділено кошти на часткову модернізацію пунктів пропуску Ягодин — Дорогуськ і Мостиська II — Медика (Польща), Чоп — Чорна над Тисою (Словаччина) і Чоп — Захонь (Угорщина).

"Сподіваюся, всі проєктні роботи завершаться вже цього року. З початком наступного року плануємо запуск будівництва, зокрема нових пунктів пропуску", — підсумував Мустафа Найєм.

Нагадаємо, що раніше нові пункти пропуску з'являться на Одещині біля кордону з Молдовою. А у ДПСУ відповіли на питання, чи мають право з України виїжджати жінки-медики після 1 жовтня.