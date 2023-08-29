В Украине открыли еще одно месторождение газа: сколько запасов

Месторождение газа. Фото: google.com

Акционерное общество "Укргаздобыча", принадлежащее "Нафтогазу", открыло новое месторождение газа в Украине. Его запасы могут достигать миллиарда кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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Новое месторождение газа

Нефтегазовый участок изучался "с нуля". Месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тысячи метров. В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" рассказали, что перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация позволила узнать, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

"Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", — рассказал временно исполняющий обязанности генерального директора АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

По его словам, "Укргаздобыча" продолжит геологическую разведку на данном месторождении, а также планирует бурение новых скважин.

Напомним, в НАК "Нефтегаз Украины" рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.

Также мы писали, что определенная категория украинцев может получить существенные скидки при оплате за газ. Некоторые могут рассчитывать даже на бесплатное предоставление топлива.