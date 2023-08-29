В Україні відкрили ще одне родовище газу: скільки запасів

Родовище газу. Фото: google.com

Акціонерне товариство "Укргазвидобування", яке належить до "Нафтогазу", відкрило нове родовище газу в Україні. Його запаси можуть сягати мільярда кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

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Нове родовище газу

Нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля". Родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тисячі метрів. У пресслужбі НАК "Нафтогаз України" розповіли, що перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація дозволила дізнатися, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", — розповів тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

За його словами, "Укргазвидобування" продовжить геологічну розвідку на даному родовищі, а також планує буріння нових свердловин.

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" розповіли про те, які ціни на природний газ запропонують населенню та підприємствам теплокомуненерго найближчого опалювального сезону. У компанії обіцяють стабільну вартість.

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