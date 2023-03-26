Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов arrow

В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов

26 марта 2023 11:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нацгвардейцы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 26 марта, в Украине отмечают День Национальной гвардии. Храбрые бойцы с начала полномасштабного вторжения рф защищают целостность и независимость Украины, давая достойный отпор оккупантам. Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие уже поздравили нацгвардейцев с праздником.

Поздравления были опубликованы в Telegram каналах.

Читайте также:

Подробности

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов за службу и стальной характер.

"Национальная гвардия Украины стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, с первых минут 24 февраля и в годы войны на Донбассе — нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло.

Глава государства также опубликовал фотографии нацгвардейцев.

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что честь, мужество и закон — понятия, объединяющие всех нацгвардейцев.

"За вами — не только правопорядок и безопасность. Ежедневно на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу — это не просто пустые слова. Проявляете незаурядную стойкость и отвагу. Ценой собственной жизни боретесь за свободу для каждого украинца. С Вооруженными Силами Украины, с первых дней российской агрессии, вы героически сражаетесь на самых сложных участках фронта. Плечом к плечу. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине — мы непобедимы", — подчеркнул Залужный.

Служба безопасности Украины пожелала нацгвардейцам сил и вдохновения.

"Воины Национальной гвардии Украины — это храбрость умноженная на мужество, безжалостность к врагам и надежную защиту украинцев", — пишет СБУ.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что отважные парни и девушки Национальной гвардии делают все, чтобы у врага не осталось никаких шансов.

"Поздравляю с профессиональным праздником! Большое уважение всем вам, кто с честью служит украинскому народу", — подчеркнул Гончаренко.

Экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что у воинов Национальной гвардии Украины есть святые слова, убедительно определяющие роль и назначение национальной армии — служить украинскому народу.

"В ответственное время народ всегда с особым вниманием смотрит на своих защитников, для которых служение народу — высшая честь, призвание, долг. Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Так ныне и есть! Низкий поклон и вечная память бойцам, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. О подвиге каждого из них будем помнить вечно..." , — добавил Гайдай.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска офицеров двух вузов Нацгвардии. Глава государства назвал НГУ одним из ключевых элементов системы защиты Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:46 Под Одессой рядом с домом разорвалась мина

11:35 Британская разведка рассказала, почему оккупанты используют "шахеды"

11:23 Враг держит в Черном море 13 кораблей, два из которых — ракетоносители

10:51 Германия планирует выслать из страны более 30 дипломатов рф, — СМИ

10:42 В Одесской области горят поля: какие последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:36 В прокуратуре рассказали, сколько украинских детей погибли в результате вооруженной агрессии рф

10:32 Опасность в Черном море: дрейфующие мины может прибить к берегу

Новина з фото

10:20Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Новина з відео

09:59 Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Новина з відео

09:42 СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Новина з відео

09:59 Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Новина з відео

09:42 СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Новина з відео

23:25 Молодежка добавляет уверенности: Ротань о подготовке к игре с Англией

Новина з відео

22:30 Англия — Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

Новина з відео

21:45"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:07Новая адаптация романа Стивена Кинга и титулованная украинская драма "Памфир": кинопремьеры недели

Новина з відео

21:02 В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего в канал из трехэтажного дома

Новина з відео

19:38 Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Актуальное по теме

None 26 Март 11:45

Под Одессой рядом с домом разорвалась мина

None 26 Март 11:35

Британская разведка рассказала, почему оккупанты используют "шахеды"

None 26 Март 11:22

Враг держит в Черном море 13 кораблей, два из которых — ракетоносители

None 26 Март 11:02

Германия планирует выслать из страны более 30 дипломатов рф, — СМИ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB