В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов

Нацгвардейцы

Сегодня, 26 марта, в Украине отмечают День Национальной гвардии. Храбрые бойцы с начала полномасштабного вторжения рф защищают целостность и независимость Украины, давая достойный отпор оккупантам. Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие уже поздравили нацгвардейцев с праздником.

Поздравления были опубликованы в Telegram каналах.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов за службу и стальной характер.

"Национальная гвардия Украины стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, с первых минут 24 февраля и в годы войны на Донбассе — нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло.

Глава государства также опубликовал фотографии нацгвардейцев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что честь, мужество и закон — понятия, объединяющие всех нацгвардейцев.

"За вами — не только правопорядок и безопасность. Ежедневно на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу — это не просто пустые слова. Проявляете незаурядную стойкость и отвагу. Ценой собственной жизни боретесь за свободу для каждого украинца. С Вооруженными Силами Украины, с первых дней российской агрессии, вы героически сражаетесь на самых сложных участках фронта. Плечом к плечу. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине — мы непобедимы", — подчеркнул Залужный.

Служба безопасности Украины пожелала нацгвардейцам сил и вдохновения.

"Воины Национальной гвардии Украины — это храбрость умноженная на мужество, безжалостность к врагам и надежную защиту украинцев", — пишет СБУ.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что отважные парни и девушки Национальной гвардии делают все, чтобы у врага не осталось никаких шансов.

"Поздравляю с профессиональным праздником! Большое уважение всем вам, кто с честью служит украинскому народу", — подчеркнул Гончаренко.

Экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что у воинов Национальной гвардии Украины есть святые слова, убедительно определяющие роль и назначение национальной армии — служить украинскому народу.

"В ответственное время народ всегда с особым вниманием смотрит на своих защитников, для которых служение народу — высшая честь, призвание, долг. Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Так ныне и есть! Низкий поклон и вечная память бойцам, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. О подвиге каждого из них будем помнить вечно..." , — добавил Гайдай.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска офицеров двух вузов Нацгвардии. Глава государства назвал НГУ одним из ключевых элементов системы защиты Украины.