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В Україні відзначають День Національної гвардії: хто привітав бійців

26 березня 2023 11:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нацгвардійці
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 березня, в Україні відзначають День Національної гвардії. Хоробрі бійці з початку повномасштабного вторгнення рф боронять цілісність та незалежність України, даючи гідну відсіч окупантам. Президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші вже привітали нацгвардійців зі святом.

Привітання були опубліковані у Telegram-каналах.

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Деталі

Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям за службу та сталевий характер.

"Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну", — наголосив Зеленський. 

За його словами, із перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі — нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла.

Глава держави також опублікував світлини нацгвардійців.

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

День Национальной гвардии

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що честь, мужність та закон — поняття, що об‘єднують усіх нацгвардійців. 

"За вами — не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу — це не просто пусті слова. Проявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця. Зі Збройними Силами України, з перших днів російської агресії, ви героїчно б’єтеся на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині — ми непереможні", — наголосив Залужний.

Служба безпеки України побажала нацгвардійцям сил та наснаги. 

"Воїни Національної гвардії України — це хоробрість помножена на мужність, безжальність до ворогів та надійний захист українців", — пише СБУ.

Народний депутат України Олексій Гончаренко написав, що відважні хлопці та дівчата Національної гвардії роблять все, щоб у ворога не залишилося жодних шансів. 

"Вітаю з професійним святом! Велика шана всім вам, хто з честю служить українському народу", — наголосив Гончаренко.

Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що у воїнів Національної гвардії України є святі слова, які переконливо визначають роль і призначення національного війська — служити українському народові. 

"У відповідальний час народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників, для яких служіння народу — найвища честь, покликання, обов’язок. Сила та міць української держави – у єдності армії та народу. Так нині і є! Низький уклін та вічна пам’ять бійцям, які віддали своє життя заради нашої Батьківщини. Про подвиг кожного із них пам’ятатимемо вічно…", — додав Гайдай.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску офіцерів двох вишів Нацгвардії. Глава держави назвав НГУ одним із ключових елементів системи захисту України.

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