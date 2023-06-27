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В Украине будут производить машины для разминирования: подробности

27 июня 2023 18:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Новые украинские машины для разминирования: кто будет производить
Машина для разминирования Hydrema. Фото: mil.in.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Украине начнут производить машины для обезвреживания мин. Инициатива принадлежит компаниям DOK-ING из Хорватии и Hydrema из Дании.

Технику DOK-ING будут производить на базе ООО "А3ТЕХ-Украина" (Шепетовка, Хмельницкая обл.), а Hydrema – на заводе компании "Пожмашина" (Ладан, Черниговская обл.). Соответствующий Меморандум понимания был подписан на днях между представителями компаний на конференции Ukraine Recovery Conference.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. "В случае заказа от государства, правительство Дании предоставит финансирование, в том числе грантовое, для обеспечения потребностей украинских служб в такой технике", – отметил нардеп.

Техника Hydrema

В Украине планируют производить HYDREMA 910, стоящую на вооружении стран НАТО и зарекомендовавшую себя с лучшей стороны, в частности в Афганистане. Машина весом 18 т предназначена для обезвреживания противотанковых и противопехотных мин, содержащих до 10 кг взрывчатки.

Техника DOK-ING

Фото: mil.in.ua

Еще в марте этого года Херсонская область получила два механизированных комплекса разминирования DOK-ING MV-4 и MV-10. Они предназначены для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин. На MV-10 также есть культиватор, выполняющий вторичную обработку почвы.

Какая территория Украины заминирована

По данным телеканала Sky News, в настоящее время заминировано до 40% территории нашего государства. Наиболее опасные области – Донецкая, Николаевская, Харьковская и Херсонская.

Что нужно для разминирования

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, для разминирования государству понадобится около 37 млрд дол. Полное обезвреживание мин растянется не менее, чем на 10 лет.

Ранее мы писали, что после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС часть российских мин с левого берега Днепра вынесло течением в Черное море и прибило к берегам Одесской области.

Также сообщалось, что в Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине у себя на поле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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