Нові українські машини для розмінування: хто виготовлятиме

Машина для розмінування Hydrema. Фото: mil.in.ua

В Україні почнуть виготовляти машини для знешкодження мін. Ініціатива належить компаніям DOK-ING з Хорватії та Hydrema з Данії.

Техніку DOK-ING будуть виготовляти на базі ТОВ "А3ТЕХ-Україна" (Шепетівка, Хмельницька обл.), а Hydrema – на заводі компанії "Пожмашина" (Ладан, Чернігівська обл.). Відповідний Меморандум розуміння був підписаний днями між представниками компаній під час конференція Ukraine Recovery Conference.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. "У разі замовлення від держави, уряд Данії надасть фінансування, зокрема грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці", – зазначив нардеп.

Техніка Hydrema

В Україні планують виготовляти HYDREMA 910, котра стоїть на озброєнні країн НАТО та зарекомендувала себе найліпше, зокрема в Афганістані. Машина вагою 18 т призначена для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін, що містять до 10 кг вибухівки.

Техніка DOK-ING

Фото: mil.in.ua

Ще у березні цього року Херсонська область отримала два механізованих комплекси розмінування DOK-ING MV-4 та MV-10. Вони призначені для знешкодження протипіхотних та протитанкових мін. На MV-10 також є культиватор, який виконує вторинну обробку ґрунту.

Яка територія України замінована

За даними телеканалу Sky News, наразі заміновано до 40% території нашої держави. Найбільш небезпечні області – Донецька, Миколаївська, Харківська та Херсонська.

Що потрібно для розмінування

За словами за словами голови українського уряду Дениса Шмигаля, для розмінування державі знадобиться близько 37 млрд дол. Повне знешкодження мін розтягнеться щонайменше на 10 років.

Раніше ми писали, що після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС частину російських мін з лівого берега Дніпра течією винесло в Чорне море та прибило до берегів Одеської області.

Також повідомлялося, що на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні у себе на полі.