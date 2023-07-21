В Украине украли некоторое западное оружие, — Пентагон
Некоторое западное оружие, направленное в Украину, было похищено до того, как его изъяли в прошлом году. Однако сворованное удалось вернуть.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующий отчет Министерства обороны США.
Кража западного оружия в Украине
Издание выяснило, что преступники и торговцы оружием в Украине в прошлом году похитили некоторое оружие и оборудование, предоставленное Западом, предназначенное для украинских войск, прежде чем было изъято.
Известно, что организованная преступная группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону по поддельным документам и похитила оружие.
- гранатомет,
- пулемет,
- винтовки
- более 1000 патронов,
- бронежилеты.
Однако украинским спецслужбам удалось разоблачить заговоры по похищению оружия и оборудования от партнеров.
В отчете генерального инспектора отмечено, что после вторжения России в Украину в прошлом году способность Министерства обороны США отслеживать и контролировать все американское оборудование столкнулась с проблемами из-за ограниченного присутствия США в стране.
"Некоторые большие предметы, такие как ракеты и вертолеты, легче отслеживать с помощью разведывательных механизмов. Однако меньшие предметы, например приборы ночного видения, контролировать было труднее", — сказал генеральный инспектор Пентагона.
В конце концов отчет не дает никаких рекомендаций, отмечая, что Министерство обороны "приложило определенные усилия, чтобы смягчить невозможность проводить личный мониторинг".
Напомним, 19 июля Соединенные Штаты сообщили о новом пакете военной помощи нашей стране. Его сумма составляет 1,3 миллиарда долларов.