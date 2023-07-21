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В Украине украли некоторое западное оружие, — Пентагон

21 июля 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине украли некоторое западное оружие, — Пентагон
Военные готовят оружие к отправке в Украину. Фото: US Air Force
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Некоторое западное оружие, направленное в Украину, было похищено до того, как его изъяли в прошлом году. Однако сворованное удалось вернуть.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующий отчет Министерства обороны США.

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Издание выяснило, что преступники и торговцы оружием в Украине в прошлом году похитили некоторое оружие и оборудование, предоставленное Западом, предназначенное для украинских войск, прежде чем было изъято.

Известно, что организованная преступная группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону по поддельным документам и похитила оружие.

  • гранатомет,
  • пулемет,
  • винтовки
  • более 1000 патронов,
  • бронежилеты.

Однако украинским спецслужбам удалось разоблачить заговоры по похищению оружия и оборудования от партнеров.

В отчете генерального инспектора отмечено, что после вторжения России в Украину в прошлом году способность Министерства обороны США отслеживать и контролировать все американское оборудование столкнулась с проблемами из-за ограниченного присутствия США в стране.

"Некоторые большие предметы, такие как ракеты и вертолеты, легче отслеживать с помощью разведывательных механизмов. Однако меньшие предметы, например приборы ночного видения, контролировать было труднее", — сказал генеральный инспектор Пентагона.

В конце концов отчет не дает никаких рекомендаций, отмечая, что Министерство обороны "приложило определенные усилия, чтобы смягчить невозможность проводить личный мониторинг".

Напомним, 19 июля Соединенные Штаты сообщили о новом пакете военной помощи нашей стране. Его сумма составляет 1,3 миллиарда долларов.

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