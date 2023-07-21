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В Україні вкрали деяку західну зброю, — Пентагон

21 липня 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні вкрали деяку західну зброю, — Пентагон
Військові готують зброю до відправлення в Україну. Фото: US Air Force
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Деяку західну зброю, надіслану в Україну, було викрадено до того, як її вилучили минулого року. Однак поцуплене вдалося повернути.

Про це повідомляє CNN із посиланням на відповідний звіт Міністерства оборони США.

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Викрадення західної зброї в Україні 

Видання з'ясувало, що злочинці та торговці зброєю в Україні минулого року викрали деяку зброю та обладнання, надане Заходом, призначене для українських військ, перш ніж його було вилучено.

Відомо, що організована злочинна група під керівництвом неназваного російського чиновника приєдналася до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрала зброю, зокрема:

  • гранатомет,
  • кулемет,
  • гвинтівки
  • понад 1000 набоїв,
  • бронежилети. 

Проте українським спецслужбам вдалося викрити змову щодо викрадення зброї та обладнання від партнерів.

У звіті генерального інспектора зазначено, що після вторгнення Росії в Україну минулого року здатність Міністерства оборони США відстежувати та контролювати все американське обладнання зіткнулася з проблемами через обмежену присутність США в країні.

"Деякі більші предмети, такі як ракети та гелікоптери, легше відстежувати за допомогою розвідувальних механізмів. Однак менші предмети, як-от прилади нічного бачення, контролювати було важче", — сказав генеральний інспектор Пентагону.

Зрештою, звіт не дає жодних рекомендацій, зазначаючи, що Міністерство оборони "доклало певних зусиль, щоб пом’якшити неможливість проводити особистий моніторинг".

Нагадаємо, 19 липня Сполучені Штати повідомили про новий пакет військової допомоги для нашої країни. Його сума становить 1,3 мільярда доларів.

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