В Украине упали цены на аренду — какая ситуация в разных регионах

Пара переехала в новую квартиру. Фото: Frepeek.

В нескольких крупных городах Украины снизились цены на аренду квартир. В частности, в столице можно арендовать 1-комнатную квартиру в среднем за 12,5 тыс. грн. Это на 1 тыс. меньше, чем в прошлом.

Об этом свидетельствуют данные портала Bird.

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Аренда квартир в столице

По данным портала, 2-комнатная квартира аренды потянет около 17,2 тыс. грн, тогда как 3-комнатная — от 28 тыс. грн.

Люди ищут преимущественно квартиры с большой гостиной и спальней.

Аренда квартир во Львове

Между тем, во Львове цены на аренду жилья не упали по сравнению с октябрем.

"Цена аренды 1-комнатной — от 15 тыс. грн, 2-комнатной — от 17 тыс. грн, 3-комнатной - от 20 тыс. грн. Это на 1000-1500 грн дороже, чем было в июле, но немного дешевле, чем было в октябре", — говорится в сообщении.

Аренда жилья в Одессе.

В Одессе ситуация изменилась только с 1-комнатными квартирами. Сейчас за месяц владельцы хотят 7500 грн. В начале октября эта цифра достигала 8000 грн.

Между тем, аренда двухкомнатной квартиры в Одессе обойдется в 10 тыс. грн, а три комнаты — от 14 тыс. грн.

Аренда жилья в Харькове

В Харькове сейчас самая лучшая ситуация с ценами.

"За последние месяцы стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартиры в цене не выросла, а вот спрос на трехкомнатные — вырос ", — говорится в сообщении.

Цены на аренду в городе:

1-комнатная — от 4000 грн;

2-комнатная — от 6000 грн;

3-комнаты — от 8000 грн.

Напомним, за последние три месяца в Киеве наблюдается снижение стоимости аренды жилья более чем на 10%. Эксперты отмечают, что спрос на аренду изменился по сравнению с пиковыми месяцами августа-сентября, что является обычным явлением для этого рынка.