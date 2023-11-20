В Україні впали ціни на оренду — яка ситуація в різних регіонах

Пара переїхала у нову квартиру. Фото: Frepeek.

У кількох великах містах України зменшилися ціни на оренду квартир. Зокрема, у столиці можна орендувати 1-кімнатну квартиру в середньому за 12,5 тис. грн. Це на 1 тис. менше, ніж минулого.

Про це свідчать дані порталу Bird.

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За даними порталу, 2-кімнатна квартира оренди потягне близько 17,2 тис. грн, тоді як 3-кімнатна — від 28 тис. грн.

Люди шукають переважно квартири з великою вітальнею та спальнею.

Оренда житла у Львові

Тим часом у Львові ціни на оренду житла не впали у порівнянні з жовтнем.

"Ціна оренди 1-кімнатної — від 15 тис. грн, 2-кімнатної — від 17 тис. грн, 3-кімнатної — від 20 тис. грн. Це на 1000-1500 грн дорожче, ніж було у липні, але трохи дешевше, ніж було у жовтні", - мовиться у повідомленні.

Оренда житла в Одесі

В Одесі ситуація змінилася лише з 1-кімнатними квартирами. Зараз за місяць власники хочуть 7500 грн. На початку жовтня ця цифра сягала 8000 грн.

Тим часом оренда двокімнатної квартири в Одесі обійдеться у 10 тис. грн, а три кімнати — від 14 тис. грн.

Оренда житла у Харкові

У Харкові наразі найкраща ситуація з цінами.

"За останні місяці вартість оренди однокімнатної та двокімнатної квартири у ціні не зросла, а ось попит на трьох кімнатні — виріс", — мовиться у повідомленні.

Ціни на оренду в місті:

1-кімнатна — від 4000 грн;

2-кімнатна — від 6000 грн;

3-кімнати — від 8000 грн.

Нагадаємо, за останні три місяці у Києві спостерігається зниження вартості оренди житла більш ніж на 10%. Експерти зазначають, що попит на оренду змінився порівняно з піковими місяцями серпня-вересня, що є звичайним явищем для цього ринку.