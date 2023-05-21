Мемориальный знак на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Фото: Офис Президента

Каждый год, в третье воскресенье мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий. Памятная дата была установлена указом Президента от 21 мая 2007 года.

Новини.LIVE расскажет о Дне памяти жертв политических репрессий.

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День памяти жертв политических репрессий

Памятную дату ввели в Украине с целью должной памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Неизвестно, сколько людей погибло в результате политических репрессий в Украине. Некоторые специалисты считают, что за период с начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в государстве было арестовано почти полтора миллиона человек. Большое количество из них было расстреляно, а все остальные люди — прошли заслание, высылку, лагеря и тюрьмы.

Под террор попали почти все группы украинского населения. Особенно тяжелой стали репрессии, которые были во время режима Сталина и его сторонников в 1930-х годах.

На протяжении многих лет советская власть скрывала следы своих преступлений. В частности, на местах захоронений возводились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, а также местность разравнивали бульдозерами.

Один из трагических символов той политической репрессии является Быковня под Киевом. Там расположено самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. По разным данным, здесь в 1937-1941 годах было захоронено от 20 до 100 тысяч невинно расстрелянных жертв коммунистического террора. Несколько лет сюда практически каждую ночь свозили тела жертв НКВД, убитых в нескольких киевских застенках. Среди них — писатели Михаил Семенко, Майк Йогансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липковский и десятки тысяч других невинных жертв.

Напомним, в День памяти и примирения, 8 мая, Украина чествовала тех, кто во Второй мировой войне сражался с нацизмом и победил его, а также всех жертв той войны.