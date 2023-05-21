Меморіальний знак на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили". Фото: Офіс Президента

Щороку, третьої неділі травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Пам’ятна дата була встановлена указом Президента від 21 травня 2007 року.

Новини.LIVE розповість про День пам’яті жертв політичних репресій.

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День пам’яті жертв політичних репресій

Пам'ятну дату запровадили в Україні з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Невідомо, скільки людей загинули внаслідок політичних репресій в Україні. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в державі було заарештовано майже півтора мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, а всі інші люди — пройшли заслання, вислання, табори та в'язниці.

Під терор потрапили майже всі верстви українського населення. Особливо тяжкою стали репресії, які були під час режиму Сталіна та його прибічників у 1930-х роках.

Упродовж багатьох років радянська влада приховувала сліди своїх злочинів. Зокрема, на місцях поховань зводилися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, а також місцевість розрівнювали бульдозерами.

Один із трагічних символів тієї політичних репресій є Биківня під Києвом. Там розташоване найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. За різними даними, тут у 1937-1941 роках було захоронено від 20 до 100 тисяч безневинно розстріляних жертв комуністичного терору. Декілька років сюди практично щоночі звозили тіла жертв НКВС, замордованих у кількох київських катівнях. Серед них — письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших безневинних жертв.

Нагадаємо, у День памʼяті та примирення, 8 травня, Україна вшановувала тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни.