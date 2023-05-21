В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій
Щороку, третьої неділі травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Пам’ятна дата була встановлена указом Президента від 21 травня 2007 року.
Новини.LIVE розповість про День пам’яті жертв політичних репресій.
День пам’яті жертв політичних репресій
Пам'ятну дату запровадили в Україні з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.
Невідомо, скільки людей загинули внаслідок політичних репресій в Україні. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в державі було заарештовано майже півтора мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, а всі інші люди — пройшли заслання, вислання, табори та в'язниці.
Під терор потрапили майже всі верстви українського населення. Особливо тяжкою стали репресії, які були під час режиму Сталіна та його прибічників у 1930-х роках.
Упродовж багатьох років радянська влада приховувала сліди своїх злочинів. Зокрема, на місцях поховань зводилися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, а також місцевість розрівнювали бульдозерами.
Один із трагічних символів тієї політичних репресій є Биківня під Києвом. Там розташоване найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. За різними даними, тут у 1937-1941 роках було захоронено від 20 до 100 тисяч безневинно розстріляних жертв комуністичного терору. Декілька років сюди практично щоночі звозили тіла жертв НКВС, замордованих у кількох київських катівнях. Серед них — письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших безневинних жертв.
Нагадаємо, у День памʼяті та примирення, 8 травня, Україна вшановувала тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни.