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В Украине запретят продажу ароматизированных сигарет: какие штрафы за нарушение

9 июля 2023 14:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине запретят продажу ароматизированных сигарет: какие штрафы за нарушение
Девушка курит вейп. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине с 11 июля запретят продажу ароматизированных сигарет. Кроме того, будут штрафовать граждан за использование устройств для нагрева табака в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Запрет продаж ароматизированных сигарет

В Украине с 11 июля запретят продажу ароматизированных сигарет и будут штрафовать граждан за использование устройств для нагрева табака в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.

Кроме того, будет запрещена реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. А за реализацию их продаж несовершеннолетним будут наказывать штрафом в размере 1020 гривен. В случае нарушения повторного срока — 10 200 грн.

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Напомним, одноразовые вейпы, такие, как Elf и Geek, должны быть полностью запрещены, говорят ведущие педиатры, желающие искоренить эпидемию электронных сигарет в Великобритании, которые используют несовершеннолетние лица.

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