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В Україні заборонять продаж ароматизованих сигарет: які штрафи за порушення

9 липня 2023 14:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні заборонять продаж ароматизованих сигарет: які штрафи за порушення
Дівчина курить вейп. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні з 11 липня заборонять продаж ароматизованих сигарет. Крім того, будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

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Заборона продажу ароматизованих сигарет

В Україні з 11 линя заборонять продаж ароматизованих сигарет та будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.

Окрім того, буде заборонена реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. А за реалізацію їх продажу неповнолітнім каратимуть штрафом у розмірі 1020 гривень. У разі порушення повторного терміну — 10 200 грн.

скріншот

скріншот

Нагадаємо, одноразові вейпи, такі як Elf та Geek, повинні бути повністю заборонені, кажуть провідні педіатри, які хочуть викорінити епідемію електронних сигарет у Великобританії, які використовують неповнолітні особи.

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