В Україні заборонять продаж ароматизованих сигарет: які штрафи за порушення
В Україні з 11 липня заборонять продаж ароматизованих сигарет. Крім того, будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.
Заборона продажу ароматизованих сигарет
В Україні з 11 линя заборонять продаж ароматизованих сигарет та будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.
Окрім того, буде заборонена реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. А за реалізацію їх продажу неповнолітнім каратимуть штрафом у розмірі 1020 гривень. У разі порушення повторного терміну — 10 200 грн.
Нагадаємо, одноразові вейпи, такі як Elf та Geek, повинні бути повністю заборонені, кажуть провідні педіатри, які хочуть викорінити епідемію електронних сигарет у Великобританії, які використовують неповнолітні особи.