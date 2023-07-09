В Україні заборонять продаж ароматизованих сигарет: які штрафи за порушення

Дівчина курить вейп. Фото: google

В Україні з 11 липня заборонять продаж ароматизованих сигарет. Крім того, будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

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Заборона продажу ароматизованих сигарет

В Україні з 11 линя заборонять продаж ароматизованих сигарет та будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.

Окрім того, буде заборонена реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. А за реалізацію їх продажу неповнолітнім каратимуть штрафом у розмірі 1020 гривень. У разі порушення повторного терміну — 10 200 грн.

Нагадаємо, одноразові вейпи, такі як Elf та Geek, повинні бути повністю заборонені, кажуть провідні педіатри, які хочуть викорінити епідемію електронних сигарет у Великобританії, які використовують неповнолітні особи.