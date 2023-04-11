В Украине запретили использование и продажу пиротехники

Фейерверк в Киеве. Фото: google.com

Сегодня, 11 апреля, в Украине запретили использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Верховная Рада приняла закон 7438.

Об этом сообщают народные депутаты Украины.

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Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что "За" проголосовали 290 народных избранников.

Депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и по окончании войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", — говорится в пояснительной записке.

Также там добавили, что опасность использования пиротехнических изделий есть для животных.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который запустил во дворе многоэтажки салют, пренебрегая всеми запретами. Следователи сообщили нарушители о подозрении. Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.

Также мы писали, что Киевский городской совет запретил продажу и запуск фейерверков в столице, а также движение по городу на машинах без глушителей во время военного положения.