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В Україні заборонили використання та продаж піротехніки

11 квітня 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні заборонили використання та продаж піротехніки
Феєрверк у Києві. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 квітня, в Україні заборонили використання, продаж та передачу феєрверків, салютів й петард. Верховна Рада ухвалила закон 7438.

Про це повідомляють народні депутати України.

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Деталі

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що "За" проголосували 290 народних обранців.

Депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

"Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій", — йдеться у пояснювальній записці.

Також там додали, що небезпека використання піротехнічних виробів є для тварин. 

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки салют, нехтуючи усіма заборонами. Слідчі повідомили порушники про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі. 

Також ми писали, що Київська міська рада заборонила продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух містом на машинах без глушників на час воєнного стану.

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