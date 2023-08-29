В Украине зафиксировали новый летний рекорд потребления электроэнергии

Работник Укрэнерго ремонтирует электросети. Фото: пресс-служба Укрэнерго

В Украине 28 августа был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии. Вечерний максимум превысил предварительный показатель (21 августа) на 1,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Высокий уровень потребления

В компании говорят, что такой показатель слишком высок, учитывая ограниченные возможности электростанций по производству электроэнергии в связи с ремонтами.

"Укрэнерго было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВтч. Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы требует отключения потребителей", — говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии

Уже сегодня, 29 августа, наблюдается импорт небольших объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы. Общий объем — 1 638 МВт. Максимальная мощность в разные часы — до 336 МВт. Экспорта нет.

Отключение

Также 28 августа были зафиксированы кратковременные отключения действием защиты трех высоковольтных линий, а именно в:

северном,

центральном,

западном регионах.

Отключений для потребителей не наблюдалось, линии работают.

Последствия российской агрессии

"В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных. В Черниговской области к обесточиванию из-за боевых действий добавились отключения 5 населенных пунктов из-за непогоды", — добавляют в сообщении.

Возобновление производства

После проведения аварийного ремонта начали работать два энергоблока тепловых электростанций, однако к аварийному ремонту привлекли еще один.

"Количество блоков электростанций в работе ограничено. Продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, в плановых ремонтах — часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы", — добавляют в пресс-службе.

Как сэкономить свет

Советы, как помочь энергосистеме:

выключите электроприборы, которые забирают много электроэнергии или включайте их поочередно;

старайтесь пользоваться электроприборами утром или ночью;

не забывайте выключать свет, покидая помещение.

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.