В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії
В Україні 28 серпня було зафіксовано новий літній рекорд споживання електроенергії. Вечірній максимум перевищив попередній показник (21 серпня) на 1,2%.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Високий рівень споживання
У компанії кажуть, що такий показник є занадто високим, беручи до уваги обмежені можливості електростанцій з виробництва електроенергії у зв'язку з ремонтами.
"Укренерго було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт·год. Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", — йдеться у повідомленні.
Імпорт електроенергії
Вже сьогодні, 29 серпня, простежується імпорт невеликих обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години. Загальний обсяг — 1 638 МВт. Максимальна потужність в різні години — до 336 МВт. Експорту немає.
Відключення
Також 28 серпня було зафіксовано короткочасні відключення дією захисту трьох високовольтних ліній, а саме у:
- північному,
- центральному,
- західному регіонах.
Відключень для споживачів не спостерігалось, лінії працюють.
Наслідки російської агресії
"Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових. На Чернігівщині до знеструмлень через бойові дії додались відключення 5 населених пунктів через негоду", — додають у повідомленні.
Відновлення виробництва
Після проведення аварійного ремонту почали працювати два енергоблока теплових електростанцій, проте наразі до аварійного ремонту залучили ще один.
"Кількість блоків електростанцій в роботі обмежена. Тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, у планових ремонтах — частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години", — додають у пресслужбі.
Як зекономити світло
Поради, як допомогти енергосистемі:
- вимкніть електроприлади, які забирають багато електроенергії або ж вмикайте їх по черзі;
- намагайтеся користуватися електроприладами вранці або вночі;
- не забувайте вимикати світло, коли покидаєте приміщення.
Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.