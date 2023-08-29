В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії

Працівник Укренерго ремонує електромережі. Фото: пресслужба Укренерго

В Україні 28 серпня було зафіксовано новий літній рекорд споживання електроенергії. Вечірній максимум перевищив попередній показник (21 серпня) на 1,2%.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Високий рівень споживання

У компанії кажуть, що такий показник є занадто високим, беручи до уваги обмежені можливості електростанцій з виробництва електроенергії у зв'язку з ремонтами.

"Укренерго було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт·год. Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", — йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії

Вже сьогодні, 29 серпня, простежується імпорт невеликих обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години. Загальний обсяг — 1 638 МВт. Максимальна потужність в різні години — до 336 МВт. Експорту немає.

Відключення

Також 28 серпня було зафіксовано короткочасні відключення дією захисту трьох високовольтних ліній, а саме у:

північному,

центральному,

західному регіонах.

Відключень для споживачів не спостерігалось, лінії працюють.

Наслідки російської агресії

"Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових. На Чернігівщині до знеструмлень через бойові дії додались відключення 5 населених пунктів через негоду", — додають у повідомленні.

Відновлення виробництва

Після проведення аварійного ремонту почали працювати два енергоблока теплових електростанцій, проте наразі до аварійного ремонту залучили ще один.

"Кількість блоків електростанцій в роботі обмежена. Тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, у планових ремонтах — частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години", — додають у пресслужбі.

Як зекономити світло

Поради, як допомогти енергосистемі:

вимкніть електроприлади, які забирають багато електроенергії або ж вмикайте їх по черзі;

намагайтеся користуватися електроприладами вранці або вночі;

не забувайте вимикати світло, коли покидаєте приміщення.

Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.