Табличка Министерства юстиции. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины приняла Закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказываться пробационным надзором. Наказание будет производиться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более суровое наказание.

Об этом сообщает Министерство юстиции в Telegram.

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Пробоционный надзор

В рамках второго этапа пенитенциарной реформы в Украине вводится новый вид наказания — пробационный надзор.

Это когда человек вместо тюрьмы попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности, например, может устроиться на работу, пройти лечение, обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг.

Пробационный надзор теперь может быть применен за преступные деяния, предусмотренные отдельными частями статей Уголовного кодекса Украины, такие как:

преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны;

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;

преднамеренное легкое телесное повреждение;

побои и пытки;

домашнее насилие;

угрозы убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;

заражение венерической болезнью;

неоказание помощи больному медработником;

насильственное донорство;

эксплуатация детей;

принуждение к вступлению в половую связь;

нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

уклонение от уплаты алиментов;

разглашение тайны усыновления;

препятствование профессиональной деятельности журналистов;

грубое нарушение законодательства о труде;

невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на безвозмездную медпомощь;

воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;

незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;

подделка документов;

разглашение банковской тайны;

незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;

за браконьерство;

публичные призывы к совершению теракта;

поругание над могилой;

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

создание или содержание мест разврата и сводничество;

посев или выращивание снотворного мака или конопли;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Пробационное наблюдение может быть назначено на срок от 1 до 5 лет. Сам закон вступит в силу через 6 месяцев со дня опубликования.

Напомним, в Одесской области представители прокуратуры разоблачили руководителя управления Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Мужчина требовал "откат" от инвесторов за установку солнечных панелей.

По данным следствия, к должностному лицу обратились представители иностранной компании с целью инвестировать средства в Украину. Они планировали реализовать бизнес-проект, предусматривавший установку на зданиях и сооружениях одной из исправительных колоний Южного региона солнечных батарей. В дальнейшем их должны были объединить в одну солнечную электростанцию.