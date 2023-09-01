В Україні запроваджується новий вид покарання — пробаційний нагляд

Табличка Міністерства юстиції України. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України ухвалила Закон №9185, згідно із яким за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання.

Про це повідомляє Міністерство юстиції у Telegram.

Читайте також:

Пробаційний нагляд

У рамках другого етапу пенітенціарної реформи в Україні запроваджується новий різновид покарання — пробаційний нагляд.

Це коли людина замість того, замість в'язниці потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні обов'язки — наприклад, може влаштуватися на роботу, пройти лікування, навчання. Іноді за її пересуванням буде слідкувати електронний моніторинг.

Пробаційний нагляд тепер може бути застосований за злочинні діяння, передбачені окремими частинами статей Кримінального кодексу України, такі як:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

умисне легке тілесне ушкодження;

побої та мордування;

домашнє насильство;

погрози вбивством;

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;

зараження венеричною хворобою;

ненадання допомоги хворому медпрацівником;

насильницьке донорство;

експлуатація дітей;

примушування до вступу в статевий зв'язок;

порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;

ухилення від сплати аліментів;

розголошення таємниці усиновлення;

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

грубе порушення законодавства про працю;

невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;

порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;

крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;

незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;

підроблення документів;

розголошення банківської таємниці;

незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;

за браконьєрство;

публічні заклики до вчинення теракту;

наругу над могилою;

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

створення або утримання місць розпусти і звідництво;

посів або вирощування снотворного маку чи конопель;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1до 5 років. Сам Закон набере чинності через 6 місяців з дня опублікування.

Нагадаємо, в Одеській області представники прокуратури викрили керівника управління Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Чоловік вимагав "відкат" від інвесторів за встановлення сонячних панелей.

За даними слідства, до посадовця звернулися представники іноземної компанії з метою інвестувати кошти в Україну. Вони планували реалізувати бізнес-проєкт, який передбачав встановлення на будівлях і спорудах однієї з виправних колоній Південного регіону сонячних батарей. У подальшому їх мали об’єднати в одну сонячну електростанцію.