Галущенко сообщил про запуск двух энергоблоков на АЭС

В Украине запустили два энергоблока на АЭС, — министр энергетики
Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии. Теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольном государстве территории.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
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Работа блоков на АЭС
"Несмотря на вчерашние попытки страны-террориста оставить украинцев без света и тепла, ситуация в украинской энергосистеме контролируется. Этому, в частности, способствовал самоотверженный труд наших атомщиков, быстро проведших средний плановый ремонт на этом энергоблоке-тысячнике с перегрузкой ядерного топлива. Благодарю вас за это", — отметил Галущенко.
Также министр уточнил, что один энергоблок вернулся на свою максимальную мощность, добавив в энергосистему еще 220 МВт электроэнергии.
"Теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольном государстве территории. Еще 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены", — уточнил Галущенко.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, какая ситуация на Запорожской АЭС. По его словам, оккупированная ЗАЭС — это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции шесть энергоблоков, которые еще в феврале 2022 года выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.