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В Украине задержится холодная погода и снег: полный прогноз на сегодня

3 апреля 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 3 апреля — будет ли дождь и снег.
Погода в Украине на 3 апреля
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине новая неделя начнется похолоданием и мокрым снегом. Третьего апреля погоду большинства областей будет определять циклон.

Об этом информирует метеоролог Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег.

Низкая температура воздуха ожидается:

  • в Западных областях  0...+3 градуса;
  • на Закарпатье +3...+7 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов.

В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6...+7 градусов.

К вечеру в понедельник станет прохладно, возможен переход дождя в мокрый снег. 

Погода от Укргидрометцентра в Украине

В Украине ожидается пасмурная погода, в западных областях возможен дождь, на дорогах гололедица.

Температура составит:

  • ночью до 2 градусов мороза;
  • днем 0...5 градусов тепла.

На остальной территории дожди: 

  • температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла; 
  • в восточных областях 7-12 градусов тепла, на юге страны до 15 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода от Укргирометцентра в Киеве

  • Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с;
  • Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°;
  • в Киеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 6-8 градусов тепла.

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Предупреждение

Значительная снеголавинная опасность (III уровень), удерживается:

2 апреля:

  • на высокогорье Закарпатской области;
  •  Ивано-Франковской области.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

  • 3 апреля — на высокогорье Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области.Укргидрометцентр

Какая будет погода в апреле

Наталья Птуха предупреждает, что погодных сюрпризов еще можно ожидать. Поскольку еще в начале апреля в части областей прогнозировали мокрый снег.

Согласно данным на прогностических моделях, первая неделя будет характеризоваться влажной погодой. Преобладает поле пониженного давления. Так что осадки могут быть чаще.

"Конечно, в разных регионах Украины по-разному, но осадки могут быть смешанной фазы. Также возможна ветреная погода. Впрочем, она характерна для весны", — добавила синоптик.

Также мы писали, что в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).

Напомним, что народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.

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