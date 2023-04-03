Прогноз погоды в Украине 3 апреля — будет ли дождь и снег.

Погода в Украине на 3 апреля

В Украине новая неделя начнется похолоданием и мокрым снегом. Третьего апреля погоду большинства областей будет определять циклон.

Об этом информирует метеоролог Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег.

Низкая температура воздуха ожидается:

в Западных областях 0...+3 градуса;

на Закарпатье +3...+7 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов.

В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6...+7 градусов.

К вечеру в понедельник станет прохладно, возможен переход дождя в мокрый снег.

Погода от Укргидрометцентра в Украине

В Украине ожидается пасмурная погода, в западных областях возможен дождь, на дорогах гололедица.

Температура составит:

ночью до 2 градусов мороза;

днем 0...5 градусов тепла.

На остальной территории дожди:

температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла;

в восточных областях 7-12 градусов тепла, на юге страны до 15 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода от Укргирометцентра в Киеве

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с;

Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°;

в Киеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 6-8 градусов тепла.

Предупреждение

Значительная снеголавинная опасность (III уровень), удерживается:

2 апреля:

на высокогорье Закарпатской области;

Ивано-Франковской области.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

3 апреля — на высокогорье Закарпатской области;

Ивано-Франковской области. ​

Какая будет погода в апреле

Наталья Птуха предупреждает, что погодных сюрпризов еще можно ожидать. Поскольку еще в начале апреля в части областей прогнозировали мокрый снег.

Согласно данным на прогностических моделях, первая неделя будет характеризоваться влажной погодой. Преобладает поле пониженного давления. Так что осадки могут быть чаще.

"Конечно, в разных регионах Украины по-разному, но осадки могут быть смешанной фазы. Также возможна ветреная погода. Впрочем, она характерна для весны", — добавила синоптик.

Также мы писали, что в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).

Напомним, что народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.