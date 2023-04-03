Прогноз погоды в Украине 3 апреля — будет ли дождь и снег.

В Украине задержится холодная погода и снег: полный прогноз на сегодня
В Украине новая неделя начнется похолоданием и мокрым снегом. Третьего апреля погоду большинства областей будет определять циклон.
Об этом информирует метеоролог Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
Сообщается, что периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег.
Низкая температура воздуха ожидается:
- в Западных областях 0...+3 градуса;
- на Закарпатье +3...+7 градусов.
На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5...+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+16 градусов.
В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6...+7 градусов.
К вечеру в понедельник станет прохладно, возможен переход дождя в мокрый снег.
Погода от Укргидрометцентра в Украине
В Украине ожидается пасмурная погода, в западных областях возможен дождь, на дорогах гололедица.
Температура составит:
- ночью до 2 градусов мороза;
- днем 0...5 градусов тепла.
На остальной территории дожди:
- температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла;
- в восточных областях 7-12 градусов тепла, на юге страны до 15 градусов тепла.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Погода от Укргирометцентра в Киеве
- Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с;
- Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°;
- в Киеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 6-8 градусов тепла.
Предупреждение
Значительная снеголавинная опасность (III уровень), удерживается:
2 апреля:
- на высокогорье Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:
- 3 апреля — на высокогорье Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области.
Какая будет погода в апреле
Наталья Птуха предупреждает, что погодных сюрпризов еще можно ожидать. Поскольку еще в начале апреля в части областей прогнозировали мокрый снег.
Согласно данным на прогностических моделях, первая неделя будет характеризоваться влажной погодой. Преобладает поле пониженного давления. Так что осадки могут быть чаще.
"Конечно, в разных регионах Украины по-разному, но осадки могут быть смешанной фазы. Также возможна ветреная погода. Впрочем, она характерна для весны", — добавила синоптик.
Также мы писали, что в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).
Напомним, что народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.