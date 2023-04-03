Прогноз погоди в Україні 3 квітня - чи буде дощ та сніг

В Україні затримається холодна погода та сніг: повний прогноз на сьогодні
В Україні новий тиждень розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. 3 квітня погоду більшості областей визначатиме циклон.
Про це інформує метеоролог Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.
Повідомляється, що періодично йтиме дощ, у західній частині, місцями у Вінницькій та північній частині можливий мокрий сніг.
Низька температура повітря очікується:
- у Західних областях 0...+3 градуси;
- на Закарпатті +3...+7 градусів.
На решті території України протягом дня передбачається +5...+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8...+13 градусів, у Криму до +12...+16 градусів.
У Києві понеділок очікується хмарним, дощовим, прохолодним, удень до +6...+7 градусів.
Надвечір у понеділок стане прохолодно, можливий перехід дощу у мокрий сніг.
Погода від Укргідрометцентру в Україні
В Україні очікується похмура погода, у західних областях можливий дощ, на дорогах ожеледиця.
Температура становитиме:
- вночі до 2 градусів морозу;
- вдень 0...5 тепла.
На решті території дощі:
- температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла;
- у східних областях 7-12 градусів тепла, на півдні країни до 15 градусів тепла.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Погода від Укргірометцентру у Києві
- Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с;
- Температура в області вночі 2-7 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла;
- у Києві вночі 4-6 градусів тепла, вдень 6-8 градусів тепла.
Попередження
Значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень), утримується:
2 квітня:
- на високогір'ї Закарпатської області;
- Івано-Франківська область.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:
- -3 квітня — на високогір'ї Закарпатської області;
- Івано-Франківська область.
Яка буде погода у квітні
Наталія Птуха попереджає, що погодних сюрпризів ще можна очікувати. Бо ще на початку квітня у частині областей прогнозували мокрий сніг.
Згідно з даними на прогностичних моделях, перший тиждень характеризуватиметься вологою погодою. Переважає поле зниженого тиску. Отже, опади можуть бути частіше.
"Звичайно, у різних регіонах України по-різному, але опади можуть бути змішаною фазою. Також можлива вітряна погода. Втім, вона характерна для весни", — додала синоптик.
Також ми писали, що у середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).
Нагадаємо, що народний синоптик розповіла, коли знову буде тепло.