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В Україні затримається холодна погода та сніг: повний прогноз на сьогодні

3 квітня 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 3 квітня - чи буде дощ та сніг
Погода в Україні на 3 квітня
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні новий тиждень розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. 3 квітня погоду більшості областей визначатиме циклон.

Про це інформує метеоролог Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.

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Повідомляється, що періодично йтиме дощ, у західній частині, місцями у Вінницькій та північній частині можливий мокрий сніг.

Низька температура повітря очікується:

  • у Західних областях 0...+3 градуси;
  • на Закарпатті +3...+7 градусів.

На решті території України протягом дня передбачається +5...+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8...+13 градусів, у Криму до +12...+16 градусів.

У Києві понеділок очікується хмарним, дощовим, прохолодним, удень до +6...+7 градусів.

Надвечір у понеділок стане прохолодно, можливий перехід дощу у мокрий сніг.

Погода від Укргідрометцентру в Україні

В Україні очікується похмура погода, у західних областях можливий дощ, на дорогах ожеледиця.

Температура становитиме:

  • вночі до 2 градусів морозу;
  • вдень 0...5 тепла.

На решті території дощі:

  • температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла;
  • у східних областях 7-12 градусів тепла, на півдні країни до 15 градусів тепла.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода від Укргірометцентру у Києві

  • Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура в області вночі 2-7 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла;
  • у Києві вночі 4-6 градусів тепла, вдень 6-8 градусів тепла.

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Попередження

Значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень), утримується:

2 квітня:

  • на високогір'ї Закарпатської області;
  • Івано-Франківська область.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

  • -3 квітня на високогір'ї Закарпатської області;
  • Івано-Франківська область. Укргідрометцентр

Яка буде погода у квітні

Наталія Птуха попереджає, що погодних сюрпризів ще можна очікувати. Бо ще на початку квітня у частині областей прогнозували мокрий сніг.

Згідно з даними на прогностичних моделях, перший тиждень характеризуватиметься вологою погодою. Переважає поле зниженого тиску. Отже, опади можуть бути частіше.

"Звичайно, у різних регіонах України по-різному, але опади можуть бути змішаною фазою. Також можлива вітряна погода. Втім, вона характерна для весни", — додала синоптик.

Також ми писали, що у середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).

Нагадаємо, що народний синоптик розповіла, коли знову буде тепло.

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