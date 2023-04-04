В Украине изменят маркировку сигаретных пачек: детали

Сигареты в пачке

Министерство здравоохранения Украины заканчивает процесс имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, который связан с обновлением маркировки упаковок сигарет.

Об этом сообщает Минздрав.

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Маркировка сигарет

Согласно предоставленным данным, было собрано достаточное количество графических наборов медицинских предупреждений для упаковок табакосодержащих изделий и выбрали наилучшие графические наборы из Канады, Австралии, Таиланда, а также от двух неправительственных организаций, Vital Strategy и "Дети, свободные от табака". В ближайшее время эти графические наборы будут утверждены.

Маркировка упаковок с сигаретами введена в Украине в 2012 году, и Украина присоединилась к 42 странам, которые делают то же самое. Украина ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком в 2006 году.

Государственная служба статистики сообщает, что с 2008 по 2020 год распространенность курения среди населения в возрасте от 12 лет снизилась на 36%. Такая динамика является результатом соблюдения требований конвенции и принятия важных стратегических решений, таких как повышение акцизов на табачные изделия, полный запрет на курение в общественных местах и запрет на рекламу табачных изделий.

Однако, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что необходимо усилить работу по предотвращению курения среди несовершеннолетних, так как к 2025 году мы должны достигнуть снижения распространенности употребления табака еще на 25,9%. Он также подчеркнул, что в связи с полномасштабной войной, скорее всего, этот показатель не будет достигнут, и наша задача — принять все возможные меры, чтобы не допустить отката назад нашего продвижения в борьбе с табакокурением.

Напомним, в Украине инфляция в декабре 2022 года по сравнению с таким же показателем 2021 достигла 26,6%. Только за последний месяц в прошлом году прибавила 0,7%.

По данным НБУ, продукты в Украине продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.