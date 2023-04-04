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В Україні змінять маркування сигаретних пачок: деталі

4 квітня 2023 09:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Цигарки у пачці
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство охорони здоров'я України закінчує процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, який пов'язаний із оновленням маркування упаковок цигарок.

Про це повідомляє МОЗ.

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Згідно з наданими даними, було зібрано достатню кількість графічних наборів медичних попереджень для упаковок тютюнових виробів та обрали найкращі графічні набори з Канади, Австралії, Таїланду, а також від двох неурядових організацій, Vital Strategy та "Діти, вільні від тютюну". Найближчим часом ці графічні набори буде затверджено.

Маркування упаковок із цигарками введено в Україні у 2012 році, і Україна приєдналася до 42 країн, які роблять те саме. Україна ратифікувала рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з тютюном у 2006 році.

Державна служба статистики повідомляє, що з 2008 до 2020 року поширеність куріння серед населення віком від 12 років знизилася на 36%. Така динаміка є результатом дотримання вимог конвенції та прийняття важливих стратегічних рішень, таких як підвищення акцизів на тютюнові вироби, повна заборона куріння у громадських місцях та заборона реклами тютюнових виробів.

Проте, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін зазначив, що необхідно посилити роботу щодо запобігання куріння серед неповнолітніх, оскільки до 2025 року ми маємо досягти зниження поширеності вживання тютюну ще на 25,9%. Він також підкреслив, що у зв'язку з повномасштабною війною, швидше за все, цього показника не буде досягнуто, і наше завдання — вжити всіх можливих заходів, щоб не допустити відкоту назад нашого просування у боротьбі з тютюнопалінням.

Нагадаємо, в Україні інфляція у грудні 2022 року порівняно з таким самим показником 2021 року досягла 26,6%. Лише за останній місяць минулого року додала 0,7%.

За даними НБУ, продукти в Україні продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас, зростання цін відбуватиметься повільнішими темпами, ніж торік.

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