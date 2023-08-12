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В Украине изменятся правила пересечения границы: что предлагает НАПК

12 августа 2023 23:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине изменятся правила пересечения границы: что предлагает НАПК
Проверка документов при пересечении границы Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило изменения к правилам пересечения границы, а также нормы выдачи документов. Все для того, чтобы предотвратить коррупцию в Центрах комплектования и социальной поддержки.

Об этом в эфире телемарафона "Суспільне Спротив" заявил глава НАПК Александр Новиков.

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В НАПК сообщили, что базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность как ТЦК, так и пунктов пересечения границ.

Председатель НАПК Александр Новиков отметил, что это одно из предложений, которое подготовило агентство.

"Этот план будет направлен в виде проекта распоряжения правительства на утверждение Кабмина. Это важно. Потому что сегодня в Украине сотни и тысячи уголовных производств, и поэтому без изменения правил мы не получим новую ситуацию, когда все центры комплектования будут работать добропорядочно", — заявил Новиков.

План мероприятий от НАПК, в частности, предусматривает:

  • Урегулирование ограничения права мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на выезд за пределы Украины в условиях правового режима военного положения;
  • Исчерпывающий перечень оснований, по которым в условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет предоставляется право на выезд за пределы Украины и документов, подтверждающих наличие таких оснований;
  • Нормирование процедуры выезда за пределы Украины водителей, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь для нужд ВСУ с использованием технических средств Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте;
  • Нормирование вопросов функционирования и ведения Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности;
  • Предоставление уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы права доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов;
  • Контроль за соблюдением органами государственной власти, предприятиями и организациями требований законодательства при подтверждении оснований выезда мужчин от 18 до 60 лет за пределы Украины, а также соблюдение ими целей, сроков и условий выезда;
  • Контроль за принятием решений о выезде за пределы Украины водителей, перевозящих медикаменты и гуманитарную помощь для нужд сил обороны и населения.

Напомним, летом пассажиропоток достаточно динамичен. Из-за полномасштабного вторжения России закрыты пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией, на Приднестровском сегменте, а также закрыто воздушное сообщение. Это означает, что весь пассажиропоток осуществляется исключительно на границах со странами ЕС и Молдовой.

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