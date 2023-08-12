В Украине изменятся правила пересечения границы: что предлагает НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило изменения к правилам пересечения границы, а также нормы выдачи документов. Все для того, чтобы предотвратить коррупцию в Центрах комплектования и социальной поддержки.
Об этом в эфире телемарафона "Суспільне Спротив" заявил глава НАПК Александр Новиков.
Новые правила пересечения границы
В НАПК сообщили, что базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность как ТЦК, так и пунктов пересечения границ.
Председатель НАПК Александр Новиков отметил, что это одно из предложений, которое подготовило агентство.
"Этот план будет направлен в виде проекта распоряжения правительства на утверждение Кабмина. Это важно. Потому что сегодня в Украине сотни и тысячи уголовных производств, и поэтому без изменения правил мы не получим новую ситуацию, когда все центры комплектования будут работать добропорядочно", — заявил Новиков.
План мероприятий от НАПК, в частности, предусматривает:
- Урегулирование ограничения права мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на выезд за пределы Украины в условиях правового режима военного положения;
- Исчерпывающий перечень оснований, по которым в условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет предоставляется право на выезд за пределы Украины и документов, подтверждающих наличие таких оснований;
- Нормирование процедуры выезда за пределы Украины водителей, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь для нужд ВСУ с использованием технических средств Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте;
- Нормирование вопросов функционирования и ведения Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности;
- Предоставление уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы права доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов;
- Контроль за соблюдением органами государственной власти, предприятиями и организациями требований законодательства при подтверждении оснований выезда мужчин от 18 до 60 лет за пределы Украины, а также соблюдение ими целей, сроков и условий выезда;
- Контроль за принятием решений о выезде за пределы Украины водителей, перевозящих медикаменты и гуманитарную помощь для нужд сил обороны и населения.
Напомним, летом пассажиропоток достаточно динамичен. Из-за полномасштабного вторжения России закрыты пункты пропуска на границе с Россией, Белоруссией, на Приднестровском сегменте, а также закрыто воздушное сообщение. Это означает, что весь пассажиропоток осуществляется исключительно на границах со странами ЕС и Молдовой.