В Україні зміняться правила перетину кордону: що пропонує НАЗК

Перевірка документів при перетині кордону України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало зміни до правил перетину кордону, а також норми видачі документів. Все для того, аби запобігти корупції у Центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про в етері телемарафону "Суспільне Спротив" заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Читайте також:

Нові правила перетину кордону

У НАЗК повідомили, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою і забезпечать прозорість як ТЦК, так і пунктів перетину кордонів.

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що це одна з пропозицій, які підготувала агенція.

"Цей план буде направлений у вигляді проєкту розпорядження уряду на затвердження Кабміну. Це важливо. Бо на сьогодні в Україні сотні й тисячі кримінальних проваджень, і тому без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно", — заявив Новіков.

План заходів від НАЗК, зокрема, передбачає:

Врегулювання обмеження права чоловіків віком від 18 до 60 років на виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану;

Вичерпний перелік підстав, за яких в умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років надається право на виїзд за межі України та документів, що підтверджують наявність таких підстав;

Унормування процедури виїзду за межі України водіїв, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ з використанням технічних засобів Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті;

Унормування питань функціонування та ведення Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки;

Надання уповноваженим службовим особам Держприкордонслужби права доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

Контроль за дотриманням органами державної влади, підприємствами та організаціями вимог законодавства під час підтвердження підстав виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України, а також дотримання ними мети, строків та умов виїзду;

Контроль за ухваленням рішень про виїзд за межі України водіїв, які перевозять медикаменти та гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони та населення.

Нагадаємо, влітку пасажиропотік досить динамічний. Через повномасштабне вторгнення Росії зачинені пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю, на Придністровському сегменті, а також закрите повітряне сполучення. Це означає, що весь пасажиропотік здійснюється виключно на кордонах із країнами ЄС та Молдовою.