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В Украине нашли тело пропавшего британского солдата, — Sky News

16 сентября 2023 20:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине нашли тело пропавшего британского солдата, — Sky News
Британский солдат Дэниел Берк. Фото: Sky News
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине нашли тело 36-летнего британского солдата Дэниела Берка. Он исчез из своей квартиры в Запорожье еще в начале августа.

Об этом сообщает Sky News.

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Бывший британский десантник Дэниел Берк родом из южного Манчестера. Мужчина служил в Афганистане, затем воевал на стороне курдов против Исламского государства в Сирии. В прошлом году солдат приехал в Украину как военный доброволец. Он создал добровольческое подразделение под названием "Темные ангелы". Дэниел Берк занимался эвакуацией возле линии фронта в Украине.

В августе, а именно 16 числа, семья военного объявила его пропавшим без вести после того, как не могла с ним связаться. Мужчина исчез из своей квартиры в Запорожье.

Британский солдат Дэниел Берк, тело которого нашли в Украине
Британский солдат Дэниел Берк. Фото: Sky News

Полиция Великого Манчестера заявила, что сотрудничает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы поддержать официальную идентификацию и вернуть его тело домой.

"Это тяжелое время для семьи Дэниела, наши офицеры поддерживают связь с семьей и предлагают поддержку. Семья Даниэля попросила о конфиденциальности в это сложное время", — сказал детектив Льюис Гьюз.

Напомним, в боях за Украину погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего добровольца Сэмюэля Ньюи. Воин отдал свою жизнь в боях на востоке Украины, где воевал на стороне украинских военных.

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