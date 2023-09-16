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В Україні знайшли тіло зниклого британського солдата, — Sky News

16 вересня 2023 20:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні знайшли тіло зниклого британського солдата, — Sky News
Британський солдат Деніел Берк. Фото: Sky News
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні знайшли тіло 36-річного британського солдата Деніела Берка. Він зник зі своєї квартири в Запоріжжі ще на початку серпня.

Про це повідомляє Sky News.

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Колишній британський десантник Деніел Берк родом із південного Манчестера. Чоловік служив в Афганістані, потім воював на стороні курдів проти Ісламської держави в Сирії. Минулого року солдат приїхав в Україну як військовий доброволець. Він створив добровольчий підрозділ під назвою "Темні янголи". Деніел Берк займався евакуацією біля лінії фронту в Україні.

У серпні, а саме 16 числа, родина військового оголосила його зниклим безвісти після того, як не могла з ним зв'язатися. Чоловік зник зі своєї квартири в Запоріжжі.

Британський солдат Деніел Берк, тіло якого знайшли в Україні
Британський солдат Деніел Берк. Фото: Sky News

Поліція Великого Манчестера заявила, що співпрацює з родиною Берка та українською владою, щоб підтримати офіційну ідентифікацію та повернути його тіло додому.

"Це важкий час для родини Деніела, наші офіцери підтримують зв’язок з родиною і пропонують підтримку. Сім'я Даніеля попросила про приватність у цей складний час", — сказав детектив Льюїс Г’юз.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Він працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило загибель 22-річного добровольця Семюеля Ньюї. Воїн віддав своє життя в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.

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