В Украину надвигается циклон: народные синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
В Украину надвигается циклон Norbert, который обусловит холодную погоду. Еще больше недели тепла ждать не стоит.
Об этом рассказывают народные синоптики Наталья Диденко и Станислав Щедрин.
Прогноз погоды от Щедрина
"Говорю с большой уверенностью, стойкого и летнего потепления до 15-16 апреля ждать не стоит", — спрогнозировал синоптик.
По его словам, надеяться на тепло можно только после Пасхи.
Погода от Диденко
По прогнозам Натальи Диденко, 6 апреля почти по всей Украине будет снег или дождь.
"В западные области Украины надвигается циклон Norbert, который обусловит в очередной раз сложную погоду — снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипание мокрого снега, ну, а если снег и порывистый ветер — то метель", — рассказала синоптик.
На севере, востоке и южной части Украины 6 апреля местами ожидается дождь. В центральных областях вероятность осадков наименьшая, только в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха самой высокой и дальше будет в восточной части Украины, +12+16 градусов.
"Нетрадиционно упадет температура на юге, завтра там какие-то хилые +8+11 градусов. На юге!" — рассказала Диденко.
Что касается северных и центральных областей, то ожидается +10+13 градусов, только Винницкая область будет отличаться более холодной погодой, днем +6+9 градусов.
Холоднее всего будет в западных регионах, там завтра всего +1+6 градусов.
Какая будет погода в Киеве
В четверг, 6 апреля, в столице предполагается дождь, порывистый некомфортный ветер и около 10 градусов тепла.
"Готовим (а кто уже и подготовил) теплые толстые домашние штаны и растянутые свитера, запасы чая, толстеньких кошек держим ближе, доедаем варенье прошлого года, двигаемся интенсивнее — греемся!" — посоветовала Диденко.
Напомним, сегодня, 5 апреля, по всей территории Украины будет облачно. В ряде областей ожидается сильный мокрый снег и дождь. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.