В Україну насувається циклон: народні синоптики розповіли, в яких областях буде найхолодніше

Сподіватися про тепло можна аж після Великодня

В Україну насувається циклон Norbert, який зумовить холодну погоду. Ще понад тиждень тепла чекати не варто.

Про це розповідають народні синоптики Наталка Діденко та Станіслав Щедрін.

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Прогноз погоди від Щедріна

"Говорю з великою впевненістю, стійкого та літнього потепління аж до 15-16 квітня, чекати не варто", — спрогнозував синоптик.

За його словами, сподіватися про тепло можна аж після Великодня.

Погода від Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, 6 квітня майже по всій Україні буде сніг або дощ.

"У західні області України насувається циклон Norbert, який зумовить вчергове складну погоду — сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу, ну, а якщо сніг та рвучкий вітер — то й хуртовина", — розповіла синоптикиня.

На півночі, сході та в південній частині України 6 квітня місцями очікується дощ. У центральних областях ймовірність опадів найменша, лише на Вінниччині пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря найвищою й далі буде в східній частині України, +12+16 градусів.

"Нетрадиційно впаде вниз температура на півдні, завтра там якісь кволі +8+11 градусів. На півдні!" — розповіла Діденко.

Що ж до північних областей та центральних областей, то очікується +10+13 градусів, лише Вінниччина вирізнятиметься холоднішою погодою, вдень +6+9 градусів.

Найхолодніше буде у західних регіонах, там завтра усього +1+6 градусів.

Якою буде погода у Києві

У четвер, 6 квітня в столиці передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько 10 градусів тепла.

"Готуємо (а хто вже й підготував) теплі товсті домашні штани й розтягнені светри, запаси чаю, товстеньких котів тримаємо ближче, доїдаємо тогорічне варення, рухаємося інтенсивніше — гріємося!" — порадила Діденко.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.