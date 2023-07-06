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В Украину вернули детей боевого медика, которая раньше была в плену РФ

6 июля 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину вернули детей боевого медика, которая раньше была в плену РФ
Дети, которых вернули в Украину. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 июля, в Украину вернули еще двоих детей, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию. Их мама, боевой медик, была в плену захватчиков и вернулась в страну в октябре прошлого года.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Домой вернулись 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара.

"Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", — рассказал Ермак.

Он подчеркнул, что Координационный штаб по обращению с военнопленными в координации с Уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем и командой ОП продолжает работать, чтобы вернуть всех украинских детей домой.

Пост
Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и еще двое гражданских.

Также мы писали, что Офис Омбудсмана помог вернуться с РФ в Украину жительнице села Липцы с маленьким сыном. 16 марта прошлого года россияне принудительно вывезли ее с ребенком в Воронежскую область.

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