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В Україну повернули дітей бойової медикині, яка раніше була в полоні РФ

6 липня 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україну повернули дітей бойової медикині, яка раніше була в полоні РФ
Діти, яких повернули в Україну. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, в Україну повернули ще двох дітей, яких окупанти незаконно вивезли до Росії. Їхня мама, бойова медикиня, була у полоні загарбників та повернулася в країну в жовтні минулого року. 

Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Додому повернулися 6-річний Ренат та 10-річна Варвара.

"Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", — розповів Єрмак.

Він наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та командою ОП продовжує працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому. 

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників із російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних. 

Також ми писали, що Офіс Омбудсмана допоміг повернутися з РФ до України мешканці села Липці з маленьким сином. 16 березня минулого року росіяни примусово вивезли її з дитиною до Воронезької області. 

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