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В Украину вернулись трое детей из Херсонской области, которых похитили оккупанты

9 ноября 2023 16:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину вернулись трое детей из Херсонской области, которых похитили оккупанты
Украинские дети. Фото: glavcom.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украине удалось вернуть троих детей из Херсонской области, которых депортировали российские оккупанты. Сейчас они вместе с родителями работают с психологами.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Возвращение украинских детей

"За этой радостной новостью — колоссальная работа многих служб. В частности для того, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей", — сообщил Прокудин.

По его словам, родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Он поздравил семьи с возвращением и пожелал как можно быстрее адаптироваться на новом месте.

Всего с начала этого года в Украину удалось вернуть 146 детей из Херсонской области, которых депортировала Россия.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют детей работать на армию врага. Речь идет о плетении маскировочных сеток и изготовлении окопных свечей.

Также мы писали, что на временно оккупированных территориях к детям в школах будут приходить участвовавшие в войне российские военные. Они будут пропагандировать украинским детям цели "СВО".

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