В Україну повернулися троє дітей з Херсонської області, яких викрали окупанти

Українські діти. Фото: glavcom.ua

Україні вдалося повернути трьох дітей з Херсонської області, яких депортували російські окупанти. Наразі вони разом з батьками працюють з психологами.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Повернення українських дітей

"За цією радісною новиною — колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей", — повідомив Прокудін.

За його словами, батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.

Він привітав сім’ї з поверненням та побажав якнайшвидше адаптуватися на новому місці.

Загалом від початку цього року до України вдалося повернути 146 дітей із Херсонської області, яких депортувала Росія.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують дітей працювати на армію ворога. Мова йде про плетіння маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях до дітей у школах будуть приходити російські військові, які брали участь у війні. Вони пропагуватимуть українським дітям цілі "СВО".