Погода на 18 марта — прогноз Укргидрометцентра

В Украину возвращается весна: синоптики порадовали прогнозом на выходные
Завтра, 18 марта, в большинстве областей Украины будет переменная облачность. Осадки будут только в Одесской области и Крыму, там ожидается небольшой дождь.
Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
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Прогноз на 18 марта
Завтра в Украине будет преимущественно сухая погода, но в Одесской области и Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью в большинстве областей температура будет от 1-6° тепла. Однако, на западе, севере и Винницкой области будет мороз — от 0° до 5°.
Днем украинцев обрадует плюсовая температура. Столбики термометров поднимутся до 5-10° тепла, а вот в южных регионах воздух прогреется до +12°.
Погода в Киевской области
18 марта в Киевской области, как и в большинстве регионов, будет переменная облачность, но без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.
Ночью температура будет 0-5° мороза, а днем 5-10° тепла. В Киеве ночью прогнозируют 0-2° мороза, а днем 6-8° тепла.
Прогноз от народного синоптика
А вот Наталья Диденко пишет, что в эту субботу будет не очень тепло, хоть и сухо. Однако в воскресенье — 19 марта будет уже теплее.
"Воскресенье уже теплее и еще с солнцем, лучший день из ближайших для свежего воздуха. В понедельник — вплоть до +11+13 градусов. Во вторник придет дождь.
С середины следующей недели — роскошное тепло, до +14+19 градусов!" , — написала синоптик.
Напомним, ранее мы писали, какие праздники отмечают 18 марта.