Погода на 18 березня — прогноз від Укргідрометцентру

В Україну повертається весна: синоптики порадували прогнозом на вихідні
Завтра, 18 березня у більшості областей України буде мінлива хмарність. Опади будуть лише на Одещині та Криму, там очікується невеликий дощ.
Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.
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Прогноз на 18 березня
Завтра в Україні буде переважно суха погода, але на Одещині та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі у більшості областей температура буде від 1-6° тепла. Однак, на заході, півночі та у Вінницькій областях буде мороз — від 0° до 5°.
Вдень українців порадує плюсова температура. Стовпчики термометрів піднімуться до 5-10° тепла, а от у південних регіонах повітря прогріється аж до 12° тепла.
Погода на Київщині
18 березня на Київщині, як і в більшості регіонів, буде мінлива хмарність, але без опадів. Швидкість північно-східного вітру буде 5-10 м/с.
Вночі температура складатиме 0-5° морозу, а вдень 5-10° тепла. У Києві вночі прогнозують 0-2° морозу, а вдень 6-8° тепла.
Прогноз від народного синоптика
А от Наталка Діденко пише, що цієї суботи буде не дуже тепло, хоч і сухо. Однак у неділю — 19 березня буде вже тепліше.
"Неділя — вже тепліша та ще й з сонцем, найкращий день із найближчих для свіжого повітря. У понеділок — аж до 11-13 градусів тепла. У вівторок прийде дощ.
Із середини наступного тижня — розкішне тепло, до 14-19 градусів тепла!" — написала синоптикиня.
Нагадаємо, раніше ми писали, які свята відзначають 18 березня.