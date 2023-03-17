Погода на 18 березня — прогноз від Укргідрометцентру

В Україні майже припиняться опади

Завтра, 18 березня у більшості областей України буде мінлива хмарність. Опади будуть лише на Одещині та Криму, там очікується невеликий дощ.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Прогноз на 18 березня

Завтра в Україні буде переважно суха погода, але на Одещині та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі у більшості областей температура буде від 1-6° тепла. Однак, на заході, півночі та у Вінницькій областях буде мороз — від 0° до 5°.

Вдень українців порадує плюсова температура. Стовпчики термометрів піднімуться до 5-10° тепла, а от у південних регіонах повітря прогріється аж до 12° тепла.

Погода на Київщині

18 березня на Київщині, як і в більшості регіонів, буде мінлива хмарність, але без опадів. Швидкість північно-східного вітру буде 5-10 м/с.

Вночі температура складатиме 0-5° морозу, а вдень 5-10° тепла. У Києві вночі прогнозують 0-2° морозу, а вдень 6-8° тепла.

Прогноз від народного синоптика

А от Наталка Діденко пише, що цієї суботи буде не дуже тепло, хоч і сухо. Однак у неділю — 19 березня буде вже тепліше.

"Неділя — вже тепліша та ще й з сонцем, найкращий день із найближчих для свіжого повітря. У понеділок — аж до 11-13 градусів тепла. У вівторок прийде дощ.

Із середини наступного тижня — розкішне тепло, до 14-19 градусів тепла!" — написала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, які свята відзначають 18 березня.