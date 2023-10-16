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В Украину возвращаются четыре ребенка, которые были депортированы в РФ, — Ермак

16 октября 2023 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину возвращаются четыре ребенка, которые были депортированы в РФ, — Ермак
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 октября, Украина возвращает домой четырех детей, которые были незаконно депортированы российскими оккупантами. Проект Bring Kids Back UA продолжает свою работу.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Возвращение украинских детей домой

"Мы возвращаем домой четырех украинских детей, которые раньше были незаконно депортированы Россией", — рассказал Ермак.

Он сообщил, что это трое мальчиков — шести, трех и девяти лет, а также 17-летняя девочка.

По его словам, Украина продолжает реализовывать план действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Глава государства поставил задачу вернуть всех детей домой.

"Россия же должна быть наказана за геноцид", — добавил Ермак.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Катар выступил посредником в переговорах с Россией о возвращении четырех детей в Украину после того, как РФ депортировала их с начала полномасштабного вторжения. Двое детей уже вернулись к родственникам, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

Также мы писали, что благотворителям удалось вернуть еще 19 украинских детей с временно оккупированных территорий. Сделали это во время спасательной миссии.

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