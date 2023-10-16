В Україну повертаються чотири дитини, які були депортовані до РФ, — Єрмак

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Сьогодні, 16 жовтня, Україна повертає додому чотирьох дітей, які були незаконно депортовані російськими окупантами. Проєкт Bring Kids Back UA продовжує свою роботу.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Повернення українських дітей додому

"Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією", — розповів Єрмак.

Він повідомив, що це троє хлопчиків — шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина.

За його словами, Україна продовжує реалізовувати план дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Глава держави поставив задачу повернути всіх дітей додому.

"Росія ж має бути покарана за геноцид", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Катар виступив посередником в переговорах з Росією щодо повернення чотирьох дітей до України після того, як РФ депортувала їх з початку повномасштабного вторгнення. Двоє дітей уже повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.

Також ми писали, що благодійникам вдалося повернути ще 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зробили це під час рятувальної місії.