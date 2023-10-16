В Україну повертаються чотири дитини, які були депортовані до РФ, — Єрмак
Сьогодні, 16 жовтня, Україна повертає додому чотирьох дітей, які були незаконно депортовані російськими окупантами. Проєкт Bring Kids Back UA продовжує свою роботу.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Повернення українських дітей додому
"Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією", — розповів Єрмак.
Він повідомив, що це троє хлопчиків — шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина.
За його словами, Україна продовжує реалізовувати план дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Глава держави поставив задачу повернути всіх дітей додому.
"Росія ж має бути покарана за геноцид", — додав Єрмак.
Нагадаємо, Катар виступив посередником в переговорах з Росією щодо повернення чотирьох дітей до України після того, як РФ депортувала їх з початку повномасштабного вторгнення. Двоє дітей уже повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.
Також ми писали, що благодійникам вдалося повернути ще 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зробили це під час рятувальної місії.
Читайте Новини.LIVE!