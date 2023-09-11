В Украину прибыла глава МИД Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Украину. Фото: DPA

В понедельник, 11 сентября, в Украину с рабочим визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Это уже четвёртый визит политика с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет издание Spiegel.

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Визит Бербок в Украину.

Сообщается, что ночью 11 сентября Бербок отправилась специальным поездом из Польши в столицу Украины — Киев. Там ее встретил посол Германии Мартин Егер. Визит политика держали в тайне из соображений безопасности.

Прибыв в Украину глава МИД Германии пообещала Украине поддержку на пути страны к ЕС. К тому же, она выразила настаивание на проведении реформ.

"Украина с огромным мужеством и решительностью защищает свободу всех нас. Как Украина стоит перед нами, так и может на нас положиться. Что мы рассматриваем расширение ЕС как необходимое геополитическое последствие войны России. И что мы оказываем Украине решающую поддержку на ее пути в Европейский Союз", — сказала Бербок.

Напомним, недавно Германия впервые передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard.

Добавим, канцлер Германии Олаф Шольц затягивает решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Он опасается, что бойцы ВСУ будут использовать их для ударов по территории России.