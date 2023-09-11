Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Україну прибула глава МЗС Німеччини arrow

В Україну прибула глава МЗС Німеччини

11 вересня 2023 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україну прибула глава МЗС Німеччини
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну. Фото: DPA
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 11 вересня, в Україну з робочим візитом прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Це вже четвертий візит політика з початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це пише видання Spiegel. 

Читайте також:

Візит Бербок в Україну

Повідомляється, що вночі 11 вересня Бербок вирушила спеціальним потягом з Польщі до столиці України Києва. Там її зустрів посол Німеччини Мартін Єгер. Візит політика тримали в таємниці з міркувань безпеки. 

Прибувши в Україну, глава МЗС Німеччини пообіцяла Україні підтримку на шляху країни до ЄС. До того ж вона висловила наполягання на проведенні реформ. 

"Україна з величезною мужністю та рішучістю боронить свободу всіх нас. Як Україна стоїть перед нами, так і може на нас покластися. Що ми розглядаємо розширення ЄС як необхідний геополітичний наслідок війни Росії. І що ми надаємо Україні вирішальну підтримку на її шляху до Європейського Союзу", — сказала Бербок. 

Нагадаємо, нещодавно Німеччина перший раз передала нашій країні нові боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. 

Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Він боїться, що бійці ЗСУ будуть використовувати їх для ударів по території Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз