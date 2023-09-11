В Україну прибула глава МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну. Фото: DPA

У понеділок, 11 вересня, в Україну з робочим візитом прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Це вже четвертий візит політика з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише видання Spiegel.

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Візит Бербок в Україну

Повідомляється, що вночі 11 вересня Бербок вирушила спеціальним потягом з Польщі до столиці України Києва. Там її зустрів посол Німеччини Мартін Єгер. Візит політика тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Прибувши в Україну, глава МЗС Німеччини пообіцяла Україні підтримку на шляху країни до ЄС. До того ж вона висловила наполягання на проведенні реформ.

"Україна з величезною мужністю та рішучістю боронить свободу всіх нас. Як Україна стоїть перед нами, так і може на нас покластися. Що ми розглядаємо розширення ЄС як необхідний геополітичний наслідок війни Росії. І що ми надаємо Україні вирішальну підтримку на її шляху до Європейського Союзу", — сказала Бербок.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина перший раз передала нашій країні нові боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard.

Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Він боїться, що бійці ЗСУ будуть використовувати їх для ударів по території Росії.