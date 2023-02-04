Погода в Украине 4 февраля — придут сильные морозы

В Украину придут морозы: синоптик рассказал, какой будет погода сегодня
На выходные в Украину придут морозы. Температура воздуха ночью будет достигать -10°C, а днем до -7°C.
Об этом рассказал народный синоптик Виталий Постригань в Facebook.
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Погода в Украине 4 февраля
В субботу, 4 февраля, прогнозируют снег по всей территории страны. На Севере ночью температура воздуха будет опускаться до -5°C -7°C, днем немного потеплеет — до -1°C -4°C.
В Центре от -2°C до -6°C ночью и 0 -3°C днем. На Юге стране ночная температура будет достигать -1°C -3°C, днем — от -1°C до +2°C.
В восточных областях ночью -4°C -6°C, днем -2°C +1°C. На Западе Украины от -3°C до -7°C ночью, днем от 0 до -4°C.
Кроме того, 4 февраля ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.
Напомним, на выходные 4-5 февраля синоптики прогнозируют морозы до -10 ° C и снегопады, в Украине ожидается похолодание.