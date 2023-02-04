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В Україну прийдуть морози: синоптик розповів, якою буде погода сьогодні

4 лютого 2023 07:18
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Погода в Україні 4 лютого — прийдуть сильні морози
Очікується невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

На вихідні в Україну прийдуть морози. Температура повітря вночі сягатиме -10°C, а вдень до -7°C. 

Про це розповів народний синоптик Віталій Постригань у Facebook.

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Погода в Україні 4 лютого

У суботу, 4 лютого, прогнозують сніг на всій території країни. На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5°C -7°C градусів, вдень трохи потепліє — до -1°C -4°C.

У Центрі від -2°C до -6°C вночі та 0 -3°C вдень. На Півдні країні нічна температура сягатиме -1°C -3°C, вдень — від -1°C до +2°C градусів.

У східних областях вночі -4°C -6°C, вдень -2°C +1°C градус. На Заході України від -3°C до -7°C вночі, вдень — від 0 до -4°C.

Окрім того, 4 лютого очікується невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця.

Нагадаємо, на вихідні 4-5 лютого синоптики прогнозують морози до -10°C та снігопади, в Україні очікується похолодання. 

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