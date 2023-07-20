Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украину приехали руководители авиакомпании Ryanair, которые обсудят возобновление полетов arrow

В Украину приехали руководители авиакомпании Ryanair, которые обсудят возобновление полетов

20 июля 2023 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину приехали руководители авиакомпании Ryanair, которые обсудят возобновление полетов
Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители самой крупной европейской авиакомпании Ryanair. Они обсудят возобновление полетов с руководством международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает международный аэропорт "Борисполь".

Читайте также:

Руководители Ryanair в Украине

"Представители аэропорта Борисполь встречают высшее руководство Ryanair — главного исполнительного директора группы Ryanair Group Майкла О'Лири, главного исполнительного директора Ryanair DAC — Эдди Уилсона и коммерческого директора Ryanair DAC Джейсона МакГиннеса", — говорится в сообщении.

null
Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

Руководители Ryanair приехали в Киев на поезде Укрзализныци.

Стороны обсуждают партнерство между Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно заявленного стратегического плана авиакомпании по быстрому восстановлению авиаперевозок после победы Украины и подтверждения EASA о безопасности полетов в украинском небе.

null
Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil
null
Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

"Ryanair остается преданным партнером в восстановлении и инвестировании в Украину. Сегодня я увидел, что в сложных условиях войны, команда аэропорта "Борисполь" демонстрирует свой профессионализм и полностью готова к быстрому восстановлению полетов. Отдельного внимания заслуживает сохранение квалифицированного персонала в течение такого длительного времени при условии невозможности стабильного функционирования из-за войны", — сказал главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири.

Самая большая европейская авиакомпания хочет привлечь средства в Украину и возглавить восстановление авиаперевозок. Она планирует инвестировать около 3 миллиардов долларов и разместить до 30 новых самолетов Boeing MAX в 3-х основных аэропортах Украины — в Киеве, Львове и Одессе. К тому же Ryanair хочет открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как украинское небо станет безопасным.

null
Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

Напомним, аэропорт "Львов" может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский союз.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз