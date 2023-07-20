В Украину приехали руководители авиакомпании Ryanair, которые обсудят возобновление полетов

Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

Сегодня, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители самой крупной европейской авиакомпании Ryanair. Они обсудят возобновление полетов с руководством международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает международный аэропорт "Борисполь".

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Руководители Ryanair в Украине

"Представители аэропорта Борисполь встречают высшее руководство Ryanair — главного исполнительного директора группы Ryanair Group Майкла О'Лири, главного исполнительного директора Ryanair DAC — Эдди Уилсона и коммерческого директора Ryanair DAC Джейсона МакГиннеса", — говорится в сообщении.

Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

Руководители Ryanair приехали в Киев на поезде Укрзализныци.

Стороны обсуждают партнерство между Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно заявленного стратегического плана авиакомпании по быстрому восстановлению авиаперевозок после победы Украины и подтверждения EASA о безопасности полетов в украинском небе.

Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

"Ryanair остается преданным партнером в восстановлении и инвестировании в Украину. Сегодня я увидел, что в сложных условиях войны, команда аэропорта "Борисполь" демонстрирует свой профессионализм и полностью готова к быстрому восстановлению полетов. Отдельного внимания заслуживает сохранение квалифицированного персонала в течение такого длительного времени при условии невозможности стабильного функционирования из-за войны", — сказал главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири.

Самая большая европейская авиакомпания хочет привлечь средства в Украину и возглавить восстановление авиаперевозок. Она планирует инвестировать около 3 миллиардов долларов и разместить до 30 новых самолетов Boeing MAX в 3-х основных аэропортах Украины — в Киеве, Львове и Одессе. К тому же Ryanair хочет открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как украинское небо станет безопасным.

Руководители Ryanair в Украине. Фото: facebook.com/airportboryspil

Напомним, аэропорт "Львов" может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский союз.