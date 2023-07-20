В Україну приїхали керівники авіакомпанії Ryanair, які обговорять відновлення польотів

Керівники Ryanair в Україні. Фото: facebook.com/airportboryspil

Сьогодні, 20 липня, з робочим візитом до Києва прибули керівники найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair. Вони обговорять відновлення польотів з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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Керівники Ryanair в Україні

"Представники аеропорту Бориспіль зустрічають найвище керівництво Ryanair — головного виконавчого директора групи Ryanair Group Майкла О’Лірі, головного виконавчого директора Ryanair DAC — Едді Вілсона та комерційного директора Ryanair DAC Джейсона МакГіннеса", — йдеться в повідомленні.

Керівники Ryanair в Україні. Фото: facebook.com/airportboryspil

Керівники Ryanair приїхали до Києва поїздом Укрзалізниці.

Сторони обговорюють партнерство між Ryanair та аеропортом "Бориспіль" стосовно заявленого стратегічного плану авіакомпанії щодо швидкого відновлення авіаперевезень після перемоги України та підтвердження EASA про безпеку польотів в українському небі.

Керівники Ryanair в Україні. Фото: facebook.com/airportboryspil

Керівники Ryanair в Україні. Фото: facebook.com/airportboryspil

"Ryanair залишається відданим партнером у відновленні та інвестуванні в Україну. Сьогодні я побачив, що в складних умовах війни, команда аеропорту "Бориспіль" демонструє свій професіоналізм та повністю готова до найшвидшого відновлення польотів. Окремої уваги заслуговує збереження кваліфікованого персоналу протягом такого тривалого часу за умови неможливості стабільного функціонування через війну", — сказав головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О’Лірі.

Найбільша європейська авіакомпанія хоче залучити кошти в Україну та очолити відновлення авіаперевезень. Вона планує інвестувати близько 3 мільярдів доларів та розмістити до 30 нових літаків Boeing MAX у 3-х основних аеропортах України — в Києві, Львові та Одесі. До того ж Ryanair хоче відкрити 75 маршрутів з Європи до України протягом восьми тижнів після того, як українське небо стане безпечним.

Керівники Ryanair в Україні. Фото: facebook.com/airportboryspil

Нагадаємо, аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз.