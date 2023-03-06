В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

Сашку встретила бабушка

В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика. Он находился на временно оккупированной россией территории.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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По его словам, в конце февраля в Офис Уполномоченного по правам человека поступило обращение о возвращении ребенка.

"За несколько дней при содействии и работе работников Офиса Омбудсмана Сашку встретила бабушка. Сейчас мальчик — в Украине!", — рассказал Лубинец.

По данным Национального информационного бюро, в целом удалось вернуть в Украину 307 детей.

Напомним, утром 28 февраля 2023 года стало известно о том, что более 1388 детей пострадали в результате войны рф против Украины. Согласно официальной информации от представителей ювенальных прокуратур, 461 ребенок погиб, а более 927 детей получили ранения разной степени тяжести.

Также мы писали, что Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, которых россияне вывезли с оккупированных территорий. Подробная информация будет представлена через несколько дней.

Добавим, Шмыгаль рассказал, что принудительную эвакуацию только одного ребенка невозможно разработать в законодательном плане. В настоящее время рассматривается вариант вывоза несовершеннолетнего лица вместе с одним из родителей.