В Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика, який перебував на тимчасово окупованій рф території

Сашка зустріла бабуся

В Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика. Він перебував на тимчасово окупованій росією території.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Деталі

За його словами, наприкінці лютого в Офіс Уповноваженого з прав людини надійшло звернення щодо повернення дитини.

"За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик — в Україні!", — розповів Лубінець.

За даними Національного інформаційного бюро загалом вдалося повернути в Україну 307 дітей.

Нагадаємо, вранці 28 лютого 2023 року стало відомо про те, що понад 1388 дітей постраждали внаслідок війни рф проти України. Згідно з офіційною інформацією від представників ювенальних прокуратур, 461 дитина загинула, а понад 927 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також ми писали, що Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку українських дітей, яких росіяни вивезли з окупованих територій. Детальна інформація буде представлена за кілька днів.

Додамо, Шмигаль розповів, що примусову евакуацію лише однієї дитини неможливо розробити в законодавчому плані. Наразі розглядається варіант щодо вивозу неповнолітньої особи разом з одним із батьків.