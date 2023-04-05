В Украину удалось вернуть ребенка, которого депортировали в россию, — Лубинец

Мальчик, который вернулся домой

В Украину вернули ребенка, которого депортировали в рф. Мальчик был вывезен с временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

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"В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в рф", — рассказал Лубинец.

По его словам, заявительница сообщила, как только ей стало известно, что воспитанников дома-интерната вывозят в россию, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука. Однако мальчика и других детей к тому времени уже вывезли на территорию россии, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в город Скадовск.

Администрация заведения, в котором находился ребенок, отказалась возвращать ребенка.

"По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка, в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", — сообщил Лубинец.

Омбудсман поблагодарил службу по делам детей Херсонской ОГА, Днепровский районный в г. Херсоне совет, БО "Благотворительный Фонд СОС "Детские городки Украина" и БФ "Улыбка ЮА".

Напомним, российские спецслужбы не разрешили украинскому сироте Богдану Ермохину вернуться домой. Парня, которого похитили в Мариуполе и вывезли в россию, задержали в беларуси.

Также мы писали, Верещук заявила, что россиян, причастных к похищению и незаконному усыновлению украинских детей, ждет свой Нюрнбергский процесс. В украинских и международных следственных органов есть вся необходимая информация.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения россияне массово вывозят украинских детей из оккупированных городов на территорию россии. Таким образом они стремятся уничтожить самоидентификацию целого поколения.